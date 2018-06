Técnico da Dinamarca espera marcação individual em Eriksen e cobra auxílio a meia

O técnico da Dinamarca, Age Hareide, acredita que Christian Eriksen vai receber marcação individual contra a Austrália, nesta quinta-feira, em Samara, por isso espera que os demais jogadores da Dinamarca saibam acionar o meia nos momentos certos. O treinador acha que o cenário visto contra o México, no último amistoso dinamarquês antes da Copa do Mundo, vai se repetir.

“No começo daquele jogo, o Hector Herrera estava perseguindo Christian o tempo todo e os jogadores estavam observando quando ele entrava no espaço entre o meio de campo e o ataque. Nós esperamos que o mesmo vai acontecer contra a Austrália. Por isso é importante que nós preparemos jogadas para ele da maneira certa”, comentou Hareide em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, em Samara. Contra o México, a seleção dinamarquesa venceu por 2 a 0, no dia 9, e Eriksen fez um dos gols.

O meia fez o lançamento para o gol de Yussuf Poulsen contra o Peru, que decretou a vitória por 1 a 0 da Dinamarca na estreia do Mundial, no sábado, em Saransk. “Na última partida, ele deu só a assistência, mas normalmente ele faz os gols. Não há dúvida de que ele é um jogador importante para nós e os adversários se preocupam”, concluiu o técnico sobre o atleta do Tottenham.

Outro jogador que atua na Inglaterra e foi exaltado pelo treinador foi o zagueiro Andreas Christensen. “Ele é muito talentoso, jogou bem pelo Chelsea e aprendeu muito na última temporada. Ser firme e estável são qualidades necessárias em um nível de competição desse. Muito disso ele transfere para a nossa seleção”, afirmou Hareide.

Substituído durante o jogo contra o Peru por causa de cãibras, Christensen está recuperado. “Não temos lesões no elenco. Nada além de um chute sofrido aqui e outro ali”, disse o técnico dinamarquês, que teve de cortar William Kvist da delegação por causa de lesões em um pulmão e em duas costelas, sofridas na estreia.

Com três pontos ganhos no Grupo C do Mundial, a Dinamarca está em segundo lugar na classificação porque a França, que venceu a Austrália na estreia, por 2 a 1, tem um gol marcado a mais. As duas líderes da chave vão se enfrentar na última rodada da primeira fase, no estádio Luzhniki, em Moscou.