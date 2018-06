Técnico da Croácia confirma a ausência de seis titulares contra a Islândia

O técnico Zlatko Dalic confirmou nesta sexta-feira que a Croácia, já classificada no Grupo D para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, vai sem seis titulares para o confronto diante da Islândia, na próxima terça, às 15 horas (de Brasília), em Rostov.

Péssima notícia para a Argentina, que tem apenas um ponto e na última rodada precisa ganhar da Nigéria, além de torcer para um tropeço dos islandeses, para avançar à próxima fase da competição.

A estratégia croata é poupar Corluka, Rakitic, Mandzukic, Vrsaljko, Rebic e Corluka, que estão pendurados com cartão amarelo. O outro desfalque é o meia Brozovic, que cumpre suspensão automática por ter dois cartões.

O treinador disse que, apesar das ausências, a Croácia busca a primeira colocação do grupo. “Quero a liderança, mas temos que tomar cuidado porque temos alguns jogadores pendurados. Não vou começar a partida com aqueles que levaram cartão amarelo. É um risco muito grande. Além disso, temos 22 atletas à disposição”, explicou Zlatko Dalic – o atacante Kalinic foi cortado recentemente da delegação por indisciplina.

O comandante ainda pregou seriedade na sequência da Copa do Mundo. “Estamos orgulhosos, mas não podemos deixar nos levar pela euforia. A partir de agora o mundo está olhando a Croácia de forma diferente. A competição está esquisita. Os favoritos têm tido dificuldade de vencer. Temos que ir passo a passo e acreditar em nós”, ponderou.

A seleção croata venceu os dois jogos do Mundial – diante da Nigéria (2 a 0) e da Argentina (3 a 0). Nesta sexta-feira, o clima era de descontração. Além de felizes pela vaga às oitavas de final, comemoraram os 100 jogos do zagueiro Corluka com a camisa da seleção.

O jogador do Lokomotiv Moscou completou a marca na histórica vitória sobre os sul-americanos, na última quinta-feira. Na concentração, o atleta de 32 anos cortou bolo, fez discurso e ganhou elogios do técnico. “Vedran Corluka é exemplo para todos. Ele está aqui para servir a Croácia. Independentemente do tempo de jogo”, disse Zlatko Dalic.