Técnico da Argentina, Scaloni é atropelado na Espanha

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, passou por um susto enorme nesta terça-feira ao ser atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta na cidade de Mallorca, na Espanha, onde mora. De acordo com a Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol), o treinador já passou por atendimento médico em um hospital e foi para sua residência.

“Muito obrigado pelas mensagens, alguns pontos e casa! Obrigado a todos”, escreveu Scaloni, de 40 anos, em seu Twitter, onde publicou uma fotografia já dentro de seu carro, após sair do hospital, com algumas esfoliações no rosto e um colar cervical.

Scaloni foi atropelado por um carro, que fazia uma manobra em marcha ré, enquanto andava de bicicleta no estacionamento do colégio de suas filhas. O treinador foi transportado de imediato em uma ambulância para o hospital universitário de Palma de Maiorca, onde recebeu tratamento por lesões no rosto e nos braços e, pouco tempo depois, a alta médica.

Como jogador, Scaloni teve passagens na Espanha pelo Mallorca e pelo La Coruña. Jogou também por West Ham, na Inglaterra, e Lazio, na Itália, antes de virar treinador e ser auxiliar da seleção argentina. Após a Copa do Mundo da Rússia em 2018, assumiu o time nacional de forma interina e ganhou continuidade no cargo com o trabalho feito no segundo semestre do ano passado. Assim, comandará o país na Copa América, que será disputada em junho e julho no Brasil.