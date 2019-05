Técnico critica atuação do Tottenham, mas não desanima: ‘Adoro desafios’

A derrota do Tottenham, por 1 a 0, para o Ajax, nesta terça-feira, em Londres, na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, não abalou o otimismo do técnico argentino Mauricio Pochettino, confiante que o time possa reverter a desvantagem no duelo de volta, marcado para 8 de maio, na Holanda. “Eu amo desafios e isso vai ser um tremendo desafio. A eliminatória ainda está aberta. Claro que ainda temos chances.”

Apesar do entusiasmo, Pochettino criticou a postura do time inglês no confronto desta terça-feira. “Parecia que não estávamos jogando uma semifinal, que não estávamos jogando uma partida decisiva. E eles tinham aquela leveza que nós perdemos. Isso nos causa dor e frustração”, disse.

“Você planeja uma estratégia e dá ferramentas para seus jogadores colocarem esta ideia em prática, mas você não encontra energia. Isso é frustrante. É uma decepção”, acrescentou Pochettino, avaliando que o Tottenham só apresentou um rendimento aceitável no segundo tempo, quando já perdia por 1 a 0. “No segundo tempo fomos melhor. Empurramos o time deles. Nós temos opções ainda. A disputa não terminou e devemos tirar proveito disso.”

O argentino elogiou a atuação do francês Sissoko, que entrou na parte final do primeiro tempo. “Conseguimos algumas coisas nos últimos dez minutos da primeira etapa, com a mudança de sistema e a entrada de Sissoko. A partir daí, tivemos mais o controle do jogo”, disse Pochettino, que revelou ter dado uma palestra “motivacional” para os seus jogadores no intervalo. “Não posso dizer o que disse a eles, mas serviu para dar mais energia ao grupo.”

A equipe londrina, que busca o primeiro título europeu da sua história está dividido em duas frentes, pois tenta manter o terceiro lugar na Campeonato Inglês para ficar com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O time tem jogo sábado, diante do Bournemouth, fora de casa, antes do segundo duelo com o Ajax.