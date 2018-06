Técnico celebra crescimento da Bélgica e prevê volta de Kompany contra Inglaterra

A Bélgica correspondeu às expectativas ao passar sem maiores problemas pelo Panamá na estreia da Copa do Mundo. Na última segunda-feira, o time do técnico Roberto Martínez até encontrou certa dificuldade na primeira etapa, mas passeou no segundo tempo para fazer 3 a 0 e largar na frente no Grupo G.

Foi justamente esta capacidade de crescer durante o confronto que foi exaltada por Martínez nesta terça-feira. “Ontem, nós crescemos durante o jogo. Nós tivemos que ser pacientes. E estou muito satisfeito com a união da nossa equipe, os três gols, os três pontos e o fato de não termos sido vazados”, comentou.

Além da vitória, o time belga tem a comemorar a recuperação do zagueiro Vincent Kompany. Capitão da equipe, ele chegou a ter o corte da Copa cogitado por causa de uma lesão muscular na virilha, mas evoluiu bem nos últimos dias e deve voltar na última rodada da primeira fase, contra a Inglaterra, dia 28.

“O Kompany está a três dias de voltar a treinar com o grupo. Eu diria que ele estará disponível para o duelo com a Inglaterra”, disse Martínez, que foi menos assertivo ao falar do zagueiro Vermaelen, também afastado por lesão. “Vermaelen teve um bom período de descanso em Sochi. Esperamos que volte a treinar nos próximos dias.”

No próximo sábado, o confronto será diante da Tunísia, em Moscou. E apesar do favoritismo belga, o volante Chadli pediu atenção. “Há muitos times incríveis na Copa do Mundo, mas todo jogador é um ser humano, o que significa que todo jogador também tem uma fraqueza”, afirmou.