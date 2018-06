Táxi invade calçada em Moscou e deixa feridos; torcedoras mexicanas são atingidas

Cinco pessoas foram levadas ao hospital depois que um táxi atropelou torcedores e pedestres neste sábado numa região central de Moscou, principal palco da Copa do Mundo realizada na Rússia. As autoridades locais informaram que nenhuma das vítimas está “em estado crítico”, mas não falaram sobre a natureza do acidente e nem se tem suspeitas de um atentado terrorista.

Uma testemunha ouvida pela agência de notícias Reuters, porém, afirmou que o ato pareceu ser voluntário. As agências russas, entretanto, mantêm a versão de que o taxista perdeu controle de seu carro.

“Um taxista entrou na calçada e atropelou os pedestres. De acordo com dados preliminares, oito pessoas foram socorridas pelos serviços médicos”, informou o Ministério do Interior da Rússia em comunicado. Segundo a pasta, informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle do veículo antes do acidente. “O condutor foi detido e encaminhado à delegacia”, informa o governo russo.

Segundo testemunhas, o taxista tentou fugir do local, mas foi preso pouco tempo depois. “Ele saiu do carro e tentou correr, mas foi detido pelas pessoas na rua. Ele gritava: ‘Não foi minha culpa'”, informou um pedestre à agência de notícias Reuters. O motorista tinha a carteira de habilitação do Central e ex-integrante da União Soviética. Em depoimento, ele afirmou que não tinha a intenção de atingir os pedestres.

A Embaixada do México em Moscou confirmou que há duas torcedoras mexicanas entre os feridos. O estado de saúde delas é estável. Neste domingo, a capital russa recebe a partida entre México e Alemanha no estádio Luzhniki, que na quinta-feira foi palco do jogo de abertura do Mundial, entre Rússia e Arábia Saudita.

SEGURANÇA REFORÇADA – O acidente ocorreu na rua Ilinka, a duzentos metros da Praça Vermelha, um dos principais pontos turísticos da capital russa. A via foi interditada. Desde o início da Copa do Mundo, a Rússia adota medidas rígidas de segurança nas cidades-sede. Em Moscou, foram instalados bloqueios de concreto ao redor das áreas de acesso de torcedores como forma de prevenção a ataques terroristas conduzidos por veículos em alta velocidade.

Nesta sexta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou que grupos terroristas, incluindo o Estado Islâmico, planejavam ataques contra a Rússia durante o mundial.

MOTORISTA É AGREDIDO – Uma testemunha que estava no local do incidente neste sábado, em Moscou, contou à reportagem do Estado que pessoas de todos os países perseguiram a pé o taxista que provocou o atropelamento.

O incidente ocorreu no início da noite. Um vídeo mostra como o taxista, numa rua parada pelo trânsito, desviou de uma fila de carros, subiu numa calçada e atropelou pessoas que passavam por ali. O carro apenas parou ao se chocar contra um poste.

O incidente ocorreu nas proximidades da Casa Mexicana, uma espécie de centro cultural do país latino-americano. Raul, um mexicano que estava no local, relatou o que viu. “Estávamos na Casa Mexicana e, de repente, queríamos sair e nos disseram que não poderíamos por conta de um acidente”, disse. “Vimos pessoas jogadas no chão. Eram mexicanos, russos e de muitos países”, afirmou.

Segundo ele, a pessoa tentou escapar. “As pessoas foram as primeiras que começaram a golpear o rapaz. O tiraram do carro. Foram pessoas de todos os países, que viram o que ele fez”, disse o mexicano. Para ele, “não há dúvidas” de que se tratou de um “atentado terrorista”. “É lamentável que estamos em um ambiente de futebol, de harmonia. Que pena que exista gente psicopata com vontade de atacar as pessoas”, disse.

Pelas redes sociais, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, reforçou a tese de que houve apenas um acidente de trânsito. “Houve um incidente desagradável com um taxi. O motorista perdeu controle”, escreveu.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e o motorista foi detido. Cinco delas foram levadas ao hospital, mas não correm perigo de vida. Apenas uma das mulheres feridas teria sofrido lesões mais importantes.

De acordo com as autoridades, o motorista era do Quirguistão, um ex-república soviética de maioria muçulmana. A polícia indicou que, sob custódia, ele garantiu que seu ato não foi voluntário. Uma investigação criminal foi aberta. Segundo a agência estatal Interfax, o motorista estaria bêbado.

“Ambulâncias chegaram à cena do caso sete minutos depois do acidente. Por enquanto, oito pessoas foram identificadas como feridas. Sete delas estão em condições satisfatórias, enquanto uma mulher está em uma condição moderada”, declararam os serviços de saúde de Moscou.