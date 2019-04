Tardelli vê Grêmio com moral elevada para final após vitória e elogia Guerrero

O atacante Diego Tardelli afirmou, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que a vitória, por 3 a 1, sobre o Rosario Central, quarta-feira à noite, pela Copa Libertadores, foi importante para dar moral visando o decisão do Campeonato Gaúcho, que terá o primeiro jogo, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio.

“Foi um alívio. Demos uma resposta a nós mesmos. Mostramos que estamos vivos e fortes. As coisas no futebol acontecem muito rapidamente. Em uma semana, sabíamos que tudo poderia mudar e foi o que aconteceu”, disse o jogador, que já teve passagens por São Paulo, Flamengo e Atlético-MG.

Para Tardelli, o Gre-Nal de domingo não tem favorito. Mas admitiu que o fato de fazer o segundo jogo da decisão em casa, na próxima quarta-feira, pode favorecer o Grêmio. “Os dois times estão em boa fase. Nós vamos ter a possibilidade de decidir em casa e em casa temos feito nossa parte muito bem”, disse o jogador, referindo-se à vantagem de a equipe gremista jogar pelo empate por ter feito melhor campanha na fase de classificação.

Tardelli revelou que o Grêmio vai ser cuidadoso no Beira-Rio, adotando postura mais defensiva do que costuma fazer em seus jogos. “É jogar fechado, no contra-ataque e ficar o máximo com a bola”, disse.

Aos 33 anos, o atacante elogiou a postura do time contra o Rosario e confia que o período nebuloso tenha passado. “Tivemos dois jogos ruins na temporada, mas ficaram para trás. Temos de repetir o que foi feito na Libertadores, quando o time entrou ligado e com atitude.”

Tardelli afirmou estar ansioso para a disputa de um Gre-Nal decisivo e até fez uma comparação com o atacante peruano Guerreiro, autor de três gols em dois jogos com a camisa do Inter. “Sou muito fã dele. Temos características diferentes. Ele tem faro de gol e se posiciona muito bem na área. Eu me movimento bastante por todas as partes do ataque. Vamos ver o que vai acontecer. Espero um grande jogo.”