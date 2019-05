Talismã, Duni ganha chance como titular em Itapira

Foto: Thiago Berton - Divulgação

Lucas Duni é a novidade do Rio Branco para o jogo desta quarta-feira, às 15 horas, diante da Itapirense. Talismã da equipe, o atacante ganhou a vaga de Davi, contundido. O confronto ocorre no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Na semana passada, Davi havia sentido um desconforto muscular. Mas ele se recuperou e atuou como titular no empate em 1 a 1 com o Brasilis, no último domingo, em Americana.

Durante a partida, porém, voltou a se queixar de dor e pediu por substituição. O técnico Raphael Pereira disse, na manhã desta terça, que nem iria relacioná-lo para o compromisso desta quarta.

Mesmo com o desfalque, o Tigre não deve ter problemas no setor ofensivo. O substituto Lucas Duni está entre os artilheiros do time na competição, ao lado do volante Rafael Cursino, com dois gols em três jogos. Ele começou todas as partidas no banco.

“O Davi é um jogador de mais velocidade, de contra-ataque rápido. E o Duni é bastante técnico, bastante qualificado também. É um atleta que já provou, em anos atrás, seu potencial e vem provando nos jogos que a gente vem precisando da sua qualidade”, disse o treinador.

Do elenco atual, apenas Duni já havia jogado profissionalmente pelo clube. Ele defendeu o Rio Branco em 2017, na Copa Paulista, e marcou um gol naquela passagem.

Para esta quarta-feira, Rafael Pereira também não conta com Wellerson, que ainda se recupera de um entorse. O zagueiro já tinha se ausentado do jogo passado, quando deu lugar para Crepaldi, que segue como titular.

ABSOLVIDO. Nesta segunda, o TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) absolveu o Rio Branco no julgamento sobre o atraso no início da partida contra o Jaguariúna, no último dia 21, no DV.

O jogo, que terminou com vitória por 2 a 0 do Tigre, começou 29 minutos depois do horário marcado, por causa de um desfibrilador descarregado.