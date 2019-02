Suspenso há quase um ano, Lincom revela desejo de voltar ao Tigre

Foto: Arquivo - O Liberal

Maior artilheiro da história profissional do Rio Branco, Lincom está fora dos gramados desde abril de 2018, quando foi suspenso preventivamente por ter testado positivo em um exame antidoping. A punição vale até o julgamento do processo, que ainda não tem data marcada. Enquanto não há uma definição, o atacante de 35 anos sonha em voltar a jogar e quer, inclusive, retornar para o Tigre.

“Pode ser na Bezinha, na Série A3, na Série A2. Isso vai depender do momento que eu me encontrar e do momento que o Rio Branco se encontrar também”, diz o artilheiro, em entrevista ao LIBERAL na última quinta-feira, por telefone.

A suspensão mudou a vida de Lincom, que se afundou no álcool, teve problemas de relacionamento, entrou em depressão e perdeu todas suas economias em um golpe de “pirâmide financeira”. “Fiquei com a cabeça ruim por um bom período. Engordei, não tinha vontade de treinar, não tinha vontade de nada”, conta.

A punição pegou de surpresa o atacante, que jogava pelo Vila Nova (GO) na época. Por conta da situação, ele teve o contrato rescindido pelo clube. “A gente demora para digerir”, afirma o atleta, que alega inocência.

Lincom caiu no exame antidoping enquanto atuava pelo Santo André, durante o Campeonato Paulista de 2018. O teste detectou alta dosagem de testosterona. O processo ainda passa por análise no TJDAD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem).

Neste ano, o atacante falou sobre o assunto em entrevista à ESPN, que contou a história em duas reportagens. Ele relatou ao LIBERAL que, por causa das matérias, passou a contar com o apoio de um fisioterapeuta e um personal trainer. “Agora estou melhor”, destaca o atleta, que também tem recebido acompanhamento de um nutricionista.

Atualmente, Lincom trabalha das 8h30 às 18h, diariamente, numa papelaria que ele havia comprado para a família, em Birigui (SP), a 415 quilômetros de Americana. No período da noite, o atacante treina à espera de um possível retorno ao futebol.

“É diferente do ano passado, quando eu ficava na minha loja, chegava [em casa] e ia atrás de outras coisas”, aponta o jogador, que deseja terminar a carreira de forma “digna”. “Depois de 17 anos como profissional, não dá para terminar de uma maneira como essa”.

No entanto, o atacante também pensa que, talvez, não possa voltar aos gramados, até por conta da idade. “Cogitei [a aposentadoria do futebol] um monte de vezes. E até hoje ainda penso. Eu não sei quando vai ser o julgamento”.

ARTILHEIRO. Com a chuteira no pé, Lincom construiu uma imagem de sucesso no Rio Branco. Ele é o maior artilheiro da história profissional do clube, com 34 gols, ao lado do meia-atacante Marcelinho Paraíba. “É um clube que gosto muito”.

Lincom defendeu o alvinegro em 55 jogos entre 2008 e 2009. No último ano com a camisa do Tigre, foi vice-campeão e artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2. O atleta anotou 20 gols na competição. Desde então, apenas Fausto, do Linense, conseguiu marcar mais gols numa edição da Série A2, com 24 tentos em 2010.

Em 2015, Lincom esteve no elenco hexacampeão brasileiro pelo Corinthians, mas quase não saiu do banco de reservas. “Única coisa que eu fico chateado é que o pessoal, às vezes, lembra de mim por causa do Corinthians. Isso me chateia, porque eu joguei em tanto time, que eu joguei de verdade”, lamenta.

Além do Rio Branco, Lincom também pode se orgulhar de ser o maior artilheiro do Bragantino, onde anotou 62 gols em 133 partidas.