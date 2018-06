Suspensão de denunciados pelo União por suposta manipulação chega ao fim

A suspensão preventiva do treinador e dos jogadores denunciados pelo União Barbarense acabou nesta segunda-feira (4), segundo Régis Godoy, advogado do clube. A penalidade durou 30 dias e foi aplicada pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo), após acusação de que o grupo teria manipulado resultados em jogos da equipe no Campeonato Paulista da Série A3.

“Acabou ontem [segunda-feira], e estou acompanhando. A expectativa é de prorrogação do afastamento ou alguma manifestação do TJD”, disse Godoy. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Conforme denúncia feita pelo Leão da 13, oito atletas e o ex-técnico da equipe Claudemir Peixoto “entregaram” partidas em troca de dinheiro, situação que beneficiava apostadores de sites esportivos. De acordo o clube, a irregularidade aconteceu em, pelo menos, cinco confrontos.

O time acabou rebaixado na competição. O União chegou a solicitar a suspensão da queda à FPF (Federação Paulista de Futebol), que não acatou o pedido.

Ao LIBERAL, os acusados negaram participação no suposto esquema. Apenas um deles não se manifestou sobre o caso, o zagueiro Magno.