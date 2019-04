Supercopa São Lucas tem média de 5,5 gols

A primeira semana da Supercopa São Lucas de Futsal de Base, em Americana, terminou nesta quinta-feira, com uma média de 5,5 gols por jogo. Ao todo, houve 20 partidas, e as redes balançaram 110 vezes.

A rodada de abertura, porém, ainda não acabou. Seis equipes vão estrear nesta segunda-feira, no Ginásio de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito. Guanabara e Juventude são os primeiros a entrar em quadra, às 19h30, pela categoria Sub-8. As equipes voltam a se enfrentar às 20h15, desta vez pela competição Sub-10. Na sequência, às 20h15, há o confronto entre Dinamo e Bola na Rede, também pela Sub-10.

A segunda rodada tem início na terça, com três jogos no São Vito e mais três no Ipiranga. Os dois ginásios também recebem as partidas de quarta. Na quinta, os duelos acontecem no São Vito e no Zanaga. A semana de jogos chega ao fim na sexta, no Ipiranga e no Zanaga. A programação começa sempre às 19h30.

O campeonato é realizado pela Lidra (Liga Desportiva Regional Americanense) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.