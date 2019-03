Supercopa de futsal volta a ser disputada em Americana

A Supercopa São Lucas de Futsal de Base está de volta. Após hiato de uma temporada, a competição chega para sua quarta edição, com previsão de início para 15 de abril e término no mês de junho.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, pela Secretaria de Esportes e a Liga Desportiva Regional Americanense. São 48 equipes participantes, divididas em quatro categorias: Sub-8, Sub-10, Sub-12, e Sub-14. Foto: Arquivo / O Liberal

Uma das mudanças em relação a edições anteriores é o período de disputa, que tradicionalmente ocorria no segundo semestre, e agora acontece nos primeiros seis meses, com jogos disputados nos ginásios Aristides Pisoni (Jardim Ipiranga), Luiz Meneghel (São Vito), e Roberto Polatti (Antonio Zanaga).

O subsecretário de esportes de Americana, Abimael Valadares, disse ao LIBERAL que o torneio só não foi organizado em 2018 por conta do adiamento dos Jogos Escolares e do furto de fios elétricos dos ginásios do Zanaga e Ipiranga.

“Existe um custo pra manter uma competição dessa. Já fizemos três edições muito bem organizadas, bem-sucedidas, a cobrança estava sendo muito grande”, contou.

O regulamento será definido no congresso marcado para a próxima terça-feira, às 18 horas, no auditório do São Lucas Saúde, na Avenida Brasil, 1530.

“A Supercopa é muito importante para o esporte de nossa cidade, pois além de revelar novos talentos, incentiva a participação de adolescentes e jovens ligados ao futebol, que sempre fez parte da história de Americana”, disse o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, em nota.