Suíça acredita que Behrami vai se recuperar de lesão e encarar a Sérvia na sexta

O meio-campista Valon Behrami deve disputar a próxima partida da Suíça na Copa do Mundo, contra a Sérvia, às 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Kaliningrado. Marcador de Neymar na partida contra o Brasil, no domingo, em Rostov, o volante saiu de campo aos 24 minutos do segundo tempo por causa de uma contratura muscular.

“Ele fez uma sessão de treinamento com a equipe e depois foi para a fisioterapia realizar trabalhos individuais”, disse o auxiliar técnico Antonio Manicone ao site da Associação Suíça de Futebol (ASF) nesta quarta-feira. “Estamos otimistas”, resumiu o ex-jogador italiano.

A ASF antecipou em um dia a viagem da delegação da Suíça para Kaliningrado, enquanto a volta a Nijni Novgorod vai acontecer logo na manhã seguinte à partida contra a Sérvia. “Dormir o suficiente é extremamente importante. Os indicadores físicos são pelo menos tão bons quanto os da Eurocopa de 2016 ou até um pouco melhor”, disse o fisiologista Markus Tschopp, com referência à competição continental em que os suíços foram eliminados nas oitavas de final, nos pênaltis, para a Polônia.

Com um ponto ganho no Grupo E do Mundial, a Suíça ainda terá uma partida a fazer na primeira fase depois do jogo contra a Sérvia. A seleção vai enfrentar a Costa Rica na terceira rodada, às 15 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, em Nijni Novgorod.