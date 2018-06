Suecos falam em dor por derrota no fim, mas exaltam atuação contra a Alemanha

Os jogadores da seleção da Suécia exibiram decepção com a chance desperdiçada de conquistarem um grande resultado no duelo com a Alemanha, neste sábado, em Sochi, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A equipe foi ao intervalo em vantagem, mas acabou sendo derrotada por 2 a 1 pelo oponente, no Fisht Stadium, em Sochi, com um gol sofrido nos acréscimos, marcado por Toni Kroos, em cobrança de falta, mesmo tendo um jogador a mais em campo, pois Jerome Boateng foi expulso na parte final do segundo tempo.

“Jogamos muito bem e no último minuto levamos um gol em uma cobrança de falta incrível, de um jogador fenomenal. Foi azar, mas precisamos nos levantar para a última partida. Precisamos ganhar para classificar. Ainda temos uma oportunidade de nos classificar. Será uma nova partida”, afirmou John Guidetti, que entrou durante o segundo tempo da partida.

Seu companheiro de equipe, o meia Forsberg também lamentou a sofrida derrota e apontou que ela se tornou ainda mais dolorosa em função da boa atuação da sua equipe. “Nos defendemos bem e tivemos algumas chances para marcar. É doloroso perder dessa forma e para um dos melhores times do mundo”, comentou.

A Suécia havia estreado na Copa do Mundo com vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, mas caiu diante da Alemanha, o que a levou a se manter com três pontos, assim como a sua algoz neste sábado, que está à frente pelos critérios de desempate. O México soma seis pontos, enquanto os sul-coreanos ainda não pontuaram.

Para Forsberg, que lamentou as oportunidades desperdiçadas, a boa atuação da Suécia é um fator positivo pensando no seu último compromisso na fase de grupos, quando buscará a classificação às oitavas de final. “Conversamos sobre isso (as chances de gols perdidas), mas o positivo é que jogamos melhor hoje do que contra a Coreia do Sul, então isso nos dá esperança para o jogo contra o México”, disse.

Os suecos também se irritaram com a efusiva comemoração dos alemães no gol de Kroos, que definiu a derrota da equipe por 2 a 1, em Sochi. “Eles pediram desculpas depois pelo erro deles. Deveriam celebrar com os torcedores dele”, relatou Guidetti.

A Suécia voltará a jogar na quarta-feira, pela rodada final do Grupo F da Copa do Mundo. Em Ecaterimburgo, a equipe terá pela frente o México. No mesmo dia, a Alemanha terá pela frente a Coreia do Sul em Kazan.