Substituto de Renato não dá pistas sobre time do Grêmio para jogo de domingo

Substituto do técnico Renato Gaúcho, que está no Rio para realizar curso obrigatório da CBF que visa obter a licença A da entidade para treinador, o auxiliar Victor Hugo Signorelli dirigiu um treinamento do Grêmio na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Na atividade, ele não deu pistas sobre a formação que deve mandar a campo no duelo diante do Brasil de Pelotas, neste domingo, às 17 horas, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.

Renato foi liberado pela direção gremista para o curso que ele iniciará nesta sexta-feira, em Teresópolis (RJ), e vai até o próximo dia 14. Com isso, Signorelli comandará o time tricolor na partida deste domingo e sequer terá a companhia do também auxiliar Alexandre Mendes, também já liberado para realizar as aulas obrigatórias exigidas pela CBF na cidade serrana no interior do Rio.

No treinamento desta quinta-feira, Signorelli comandou um trabalho tático em campo reduzido com um time sem coletes e outro de coletes brancos, na qual cobrou marcação pressão por parte da primeira destas equipes, mas não forneceu qualquer indício de formação titular para o confronto deste domingo.

O lateral Léo Moura, que havia treinado normalmente na quarta-feira, desta vez trabalhou apenas na academia junto com o atacante Diego Tardelli, reforço recém-contratado pelo Grêmio. O primeiro deles, ainda sem condições físicas ideais após se recuperar de lesão, tem poucas chances de voltar ao time contra o Brasil de Pelotas. Já os meio-campistas Matheus Henrique e Alisson, que também retornam após se lesionarem, apenas correram em volta do gramado.

O goleiro Paulo Victor concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira no Grêmio e exibiu bom humor ao comentar a ausência de Renato Gaúcho. “Pela maneira que o conheço, é perigoso ele deixar até microfone escondido”, brincou o jogador, se referindo ao fato de que o treinador poderia usar o recurso tecnológico para fiscalizar a conduta dos jogadores gremistas nos vestiários durante este seu atual período longe do clube.

Depois, o jogador falou sério ao lembrar que o técnico vai monitorar à distância o trabalho realizado por Signorelli até o próximo dia 24. “É um cara parceiro, amigo, mas tem cobrança. Ele brinca e fala sério, tem o grupo na mão e vigiará”, completou.