Sub-20 perde por 3 a 0 para o Bragantino

A equipe Sub-20 do União Barbarense perdeu por 3 a 0 o jogo-treino diante do Bragantino, nesta sexta-feira. O adversário atuou com o time profissional, o que pegou de surpresa o Leão da 13. A atividade ocorreu no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O atacante Jardel, o meia Rafael Chorão e o volante Jonathan marcaram os gols da partida, todos em jogada de bola parada.

Em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o União entrou em campo no esquema 4-3-3, com Aranha; Iann, Vinicius, Arthur e Leandro Guizzi; Brandão, José Junio e Pedro; Danilo, Victor Bahia e Eliel.

O alvinegro esperava enfrentar a equipe Sub-20 do Bragantino, o que não aconteceu. Esse imprevisto parece ter abalado os jogadores unionistas, que abusaram dos erros no primeiro tempo, quando levaram dois gols.

No intervalo, o técnico Sandro Lima mudou a formação para 4-4-2. O pivô da alteração foi Pará, que entrou no lugar de Eliel e atuou no meio de campo.

A partir dessa modificação, o time melhorou e começou a ameaçar a meta adversária, mas sem sucesso. “Jogando contra um time profissional, as coisas são diferentes. Os jogadores nossos, depois, no segundo tempo, tiveram mais atitude. No primeiro, sentiram um pouco”, disse o treinador, que classificou a atuação do União como “válida”.

Até a estreia na Copinha, o Leão da 13 ainda fará mais um jogo-treino, contra o Jacobina (BA). O amistoso será no próximo dia 28, às 19h30, mais uma vez em casa.

Claus dá orientações para elenco alvinegro

O árbitro barbarense Raphael Claus deu uma palestra para o elenco Sub-20 do União Barbarense nesta sexta-feira, no salão social do clube. Na ocasião, ele falou sobre as regras do futebol e abordou os pilares que norteiam sua vida profissional.

Ele apontou que os profissionais envolvidos com esporte devem estar preparados nos quesitos técnico, físico, mental e social. “São detalhes que fazem um atleta, no final, de alto nível”, afirmou.

Claus disse que se dispôs a conversar com os atletas por conta da relação dele com o alvinegro, principalmente. O pai e o irmão dele jogaram profissionalmente pelo Leão da 13. O árbitro também atuou no clube, mas apenas nas categorias de base.

“É um clube que amo de paixão”, destacou o barbarense, que elogiou a participação dos jogadores na palestra.

“Fizeram umas perguntas muito interessantes. Acho que foi muito produtivo. Que eles possam fazer um campeonato brilhante na Copa São Paulo”, declarou.

Claus volta ao trabalho em 10 de janeiro, quando começa a se preparar para o Sul-Americano Sub-20 de seleções, no Chile.