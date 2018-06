Sub-20 do União Barbarense assume vice-liderança de grupo

O União Barbarense derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20. O jogo ocorreu nesta quarta-feira, em Brodowski, pela 12ª rodada. Os gols unionistas foram marcados por Nathan e Kleber.

Com esse resultado, a equipe chegou aos 21 pontos e ultrapassou a Internacional de Limeira, que empatou sem gols com o XV de Piracicaba. O Leão da 13 também encurtou a distância para o Botafogo, que lidera a chave com 23 pontos.

“Conseguimos fazer um jogo bem brigado, competimos de verdade. Raça mesmo, coração no bico da chuteira. E, graças a Deus, acabou dando tudo certo, e a gente conseguiu sair com a vitória contra uma equipe muito qualificada e um time que é o líder atual da competição”, afirmou o treinador do elenco barbarense, Rodrigo Rojas. Nesta primeira fase, ainda há duas rodadas em disputa. O União está apenas a um empate de ter vaga garantida na próxima etapa do torneio.

Também como visitante, nesta quarta, o Rio Branco ficou no 0 a 0 com o Rio Claro e caiu da quinta para a quarta posição do Grupo 2. No entanto, o Tigre está três pontos atrás do G4 e ainda tem chances de avançar.