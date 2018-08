Sub-17 do União vence e segue vivo no Paulista

A equipe Sub-17 do União Barbarense venceu o São Caetano por 3 a 2, neste sábado, e segue viva no Campeonato Paulista da categoria. O Leão da 13 jogou fora de casa, pela quinta e penúltima rodada da segunda fase da competição. Em caso de derrota, a equipe não teria mais chances de classificação. No próximo sábado, o time enfrentará o Primavera no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, e Santa Bárbara d’Oeste, às 11 horas. Somente a vitória interessa ao União nesta partida.

Os dois melhores classificados de cada chave avançam no torneio. O Leão da 13 está em terceiro lugar no Grupo 13, com seis pontos conquistados até o momento. Mesmo se vencer o Primavera, a equipe ainda dependerá de um empate ou uma derrota do Taubaté na partida contra o São Caetano.

Já pelo Estadual Sub-20, o União perdeu para o Água Santa por 1 a 0, neste sábado, e se complicou na competição. O confronto aconteceu na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, e também foi válido pela penúltima rodada da segunda fase. O Leão da 13 aparece em terceiro lugar no Grupo 8, fora da zona de classificação.

MAIS NOVOS

Neste domingo, o União também entrou em campo pelos torneios Sub-11 e Sub-13, assim como o Rio Branco. Ambos atuaram na condição de mandante, em Santa Bárbara e Americana, respectivamente, pela 11ª rodada da primeira fase. Diante do Rio Claro, o Tigre somou uma vitória por 3 a 2 na categoria Sub-11 e uma derrota por 2 a 0 pela Sub-13. O Leão da 13, por sua vez, perdeu duas vezes para a Internacional de Limeira. Os resultados foram 3 a 0 na Sub-11 e 2 a 0 na Sub-13.