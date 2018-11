Suárez diz que deu conselhos a Dembélé no Barça: ‘Precisa ser mais responsável’

Companheiro de Ousmane Dembélé no Barcelona, o uruguaio Luiz Suárez falou sobre a situação do atacante francês nesta segunda-feira. Suárez disse que deu conselhos a Dembélé, que acumula atraso e falta em treinamentos do clube espanhol, e afirmou que o jogador deveria ter mais foco.

“Ousmane sabe disso, o futebol é um privilégio para cada jogador. É preciso talvez mais foco e ser mais responsável em algumas coisas”, disse Suárez em entrevista coletiva no Stade de France, onde o Uruguai enfrenta a França, nesta terça-feira, em amistoso.

O não comparecimento em um dos treinamentos do Barça custou a Dembélé, como punição, a ausência na partida diante do Betis, pelo Campeonato Espanhol, em que ele sequer ficou no banco de reservas.

O técnico Ernesto Valverde entende que o jogador merece mais uma chance, mas, segundo a imprensa espanhola, o clube catalão vai dar um ultimato ao francês, de modo que ele receberá uma punição mais severa caso não mude seu comportamento.

Segundo Suárez, Dembélé não teve problema de adaptação. O atacante uruguaio, uma das referências no atual elenco do Barcelona ao lado de Messi, afirmou que o jovem francês de 21 anos pode se espelhar em alguns exemplos de profissionalismo da própria equipe.

“Há exemplos de profissionalismo no Barça nos quais ele poderia se inspirar”, disse. “Ele vai continuar aprendendo, com essa confiança em si mesmo que vai lhe permitir triunfar no Barcelona, porque ele merece estar lá”, completou.