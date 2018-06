Suárez celebra liderança do grupo e exalta evolução do Uruguai na Copa

A seleção uruguaia derrotou a anfitriã Rússia por 3 a 0, nesta segunda-feira, e fechou a primeira fase da Copa do Mundo como líder do Grupo A. Mais do que a garantia da ponta, o triunfo em Samara mostrou o time sul-americano em seu auge neste Mundial até o momento, após triunfos suados sobre Egito e Arábia Saudita nas primeiras rodadas.

“Obviamente, era o que a gente queria. Nós queríamos continuar crescendo ao longo da Copa do Mundo e, depois de vencer por 1 a 0 duas partidas, hoje a gente queria fazer ainda melhor. Nós queríamos jogar da mesma forma que fazíamos antes”, declarou Luis Suárez após o confronto.

Suárez foi responsável por abrir o caminho para a vitória em cobrança de falta logo aos nove minutos. Depois, Cheryshev, contra, e Cavani selaram o resultado. Mas o atacante do Barcelona foi mesmo escolhido como o melhor em campo e também celebrou a evolução pessoal no Mundial.

“Em um nível pessoal, estou feliz por seguir em frente. Com o time, continuamos a fazer história, pensando sobre o que é melhor para o elenco, já que é o que mais importa. Eu também quero reconhecer todos os uruguaios que fizeram o esforço para vir aqui, porque fomos capazes de recompensar este esforço hoje”, considerou.

Feliz pela classificação e a liderança, Suárez fez uma análise das primeiras exibições uruguaias na Copa, que ele mesmo concordou que ficaram abaixo da expectativa. “Nas primeiras partidas, você está tenso e não quer cometer erros ou perder. Um erro pode sair muito caro. Hoje, viemos para o campo com uma atitude diferente e isso diminuiu a pressão. Foi o que vimos em campo.”