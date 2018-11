STJD mantém punição e Palmeiras perde laterais por dois jogos no Brasileirão

Foto: Cesar Greco - Ag Palmeiras - Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve nesta quinta-feira a punição aplicada anteriormente aos laterais Mayke (direito) e Diogo Barbosa (esquerdo), do Palmeiras. Suspensos por duas partidas, os jogadores terão de cumprir a pena em compromissos pelo Campeonato Brasileiro contra Santos e Atlético-MG, após o resultado do julgamento do efeito suspensivo.

Os dois foram punidos pelas expulsões ao final do jogo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no dia 26 de setembro, pela semifinal da Copa do Brasil. O departamento jurídico do Palmeiras havia conseguido efeito suspensivo para liberar a dupla para jogar enquanto o recurso não fosse julgado. Como a pena foi mantida, os laterais serão desfalques para o técnico Luiz Felipe Scolari.

As laterais têm sido um problema para o treinador. Na direita, por exemplo, será preciso improvisar. Com Mayke suspenso e Marcos Rocha em recuperação de problema físico, é possível que algum zagueiro tenha de atuar na função neste sábado contra o Santos, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Na esquerda, a única opção restante é Victor Luís.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 63 pontos, quatro à frente do Flamengo, que é o segundo colocado. Restam sete rodadas para o final da competição.