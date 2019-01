Sporting Gijón derrota o Valencia pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Rei

O Sporting Gijón, equipe da segunda divisão da Espanha, derrotou nesta terça-feira o Valencia por 2 a 1, em seu estádio, diante de 9.870 espectadores, na cidade de Gijón, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Sporting Gijón aos 34 minutos de jogo. O atacante português André Souza fez grande jogada pela esquerda, escapou da marcação de Ruben Vezo e cruzou na medida para Javier Noblejas fazer 1 a 0.

O gol de empate do Valencia saiu no último lance do primeiro tempo. Daniel Parejo pegou com rara felicidade na bola, que explodiu no travessão e caiu dentro do gol de Dani Martin.

A vitória do Sporting Gijón só veio aos 34 minutos da etapa final. Nick Blackman demonstrou coragem e velocidade para interceptar a bola de cabeça, após cobrança de falta pela esquerda.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 15, no estádio Mestalla, em Valência, quando o Sporting Gijón vai jogar pelo empate para ficar com a vaga nas quartas de final.

O Real Madrid joga nesta quarta-feira diante do Leganés, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Outros três jogos das oitavas de final estão previstos para esta data: Girona x Atlético de Madrid, Getafe x Real Valladolid e Villarreal x Espanyol.

Na quinta-feira vai ser a vez do Barcelona, que terá pela frente o Levante, fora de casa. Athletic Bilbao x Sevilla e Betis x Real Sociedad completam as oitavas de final.