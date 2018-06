Sport vai ter novas mudanças contra Atlético-PR, mas quer manter a boa fase

Um dos treinadores que mais sofre com desfalques é Claudinei Oliveira. Desde que chegou ao Sport, no final de abril, já teve que mexer no time titular por lesão, suspensão e até mesmo por força de contrato, que é quando jogadores emprestados não enfrentam os seus clubes de origem. Nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, o elenco terá mais uma vez mudanças. O jogo está marcado para as 21 horas no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único desfalque certo para o Sport é o lateral-esquerdo Sander, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Internacional, fora de casa. Com a sua saída, o treinador pode apostar em Evandro, que é prata da casa e a primeira opção para o setor, ou improvisar Raul Prata – com isso, o volante Deivid recuaria para a direita. Michel Bastos, apesar de já confessar que prefere atuar como volante, também poderia jogar por ali.

Por outro lado, os zagueiros Ernando e Léo Ortiz, o volante Anselmo e o meia Andrigo, que não atuaram contra o Internacional por força de contrato, voltam a ficar à disposição. Com isso, Durval retorna para o banco de reservas cedendo espaço para Ernando e Anselmo, que quase foi negociado com o futebol árabe, reassume a sua posição no time titular no lugar de Deivid. No restante, o time não deve ter mudanças.

Há quatro jogos sem perder, com dois empates e duas vitórias, o Sport segue em recuperação. Depois de começar o Brasileirão brigando contra a zona de rebaixamento, o time conseguiu se recompor e hoje aparece com 15 pontos, na parte de cima da tabela de classificação.