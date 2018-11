Sport muda esquema para vencer o São Paulo e deixar zona da degola

Atrás da reabilitação e precisando vencer para sair da zona do rebaixamento, o Sport deve ter mudanças para enfrentar o São Paulo, nesta segunda-feira, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Mendes adotou mistério sobre a escalação do time, que pode ficar próximo do descenso em caso de derrota.

Com 38 pontos, o clube pernambucano está na zona de rebaixamento. Além deste jogo em São Paulo, o Sport ainda vai enfrentar o Santos, na última rodada, na Ilha do Retiro. Nas contas da comissão técnica, é preciso vencer os dois compromissos para não cair.

“Nós precisamos vencer e vamos jogar para vencer. Isso não quer dizer que precisamos ter dois ou três atacantes”, comentou o técnico, tentando despistar as novidades na escalação para este jogo. O objetivo é mudar a estratégia que não deu certo na derrota em casa para o Flamengo, por 1 a 0, e depois no revés diante da Chapecoense, por 2 a 1, fora.

Nestes dois compromissos, o Sport atuou com três zagueiros, mas agora é certo que vai adotar uma linha com quatro defensores. Com o titular Sander ainda machucado, Raul Prata vai ser improvisado na lateral esquerda. Com isso, Ernando deixa de ser improvisado e formará a zaga com Adryelson. E Ronaldo Alves deixa o time.

A mudança mais radical, na verdade, está no ataque. Em má fase, Hernane Brocador vai deixar o time. Ele não marca gols há oito jogos. Andrigo deve reforçar o quinteto de meio-campo, com Michel Bastos, ex-São Paulo, tendo mais liberdade no ataque, atuando adiantado, como atacante.