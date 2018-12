Sport denuncia suposta irregularidade no Ceará para evitar rebaixamento

A última rodada do Brasileirão aconteceu no dia 2 de dezembro, mas o campeonato ainda não acabou. Rebaixado para a Série B, o Sport enviou nesta segunda-feira uma notícia de infração ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a perda de pontos do Ceará pela escalação irregular do lateral-esquerdo Ernandes.

Na semana passada, a Ponte Preta levantou a suspeita de que o jogador estaria usando um documento falso e protocolou uma notícia de infração contra o Goiás no STJD. Ernandes atuou em 31 partidas na Série B do Brasileiro e, caso a Procuradoria entenda que o clube goiano teve culpa, a última vaga no G4 ficaria com os paulistas.

Alertado pela Ponte Preta, o Sport também protocolou a notícia de infração assinada pelo presidente Arnaldo Barros, mas pedindo punição ao Ceará. Isso porque, antes de se transferir para o Goiás, Ernandes defendeu o clube cearense na primeira rodada do Brasileirão – vitória sobre o Santos por 2 a 0.

A diretoria rubro-negra espera que o Ceará seja punido com a perda dos três pontos e, se isso acontecer, o Sport escaparia do rebaixamento para a Série B. O time pernambucano terminou na 17ª colocação, com 42 pontos, enquanto os cearenses ficaram na 15ª colocação, com 44.

A expectativa é que a Procuradoria do STJD se posicione sobre o caso ainda nesta semana e, se a denúncia for arquivada, o Sport já pediu ao Procurador Geral para fazer um reexame da matéria de infração.