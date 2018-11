Spazio Beach B e Posto 7 estão na final da Copa Mag Sac

A Copa Mag Sac terá nesta terça-feira a primeira decisão do segundo semestre de 2018. Às 19h15, Posto 7 e Spazio Beach B/Bar do Brajeon fazem a final da categoria Intermediária. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Nas semifinais, o Posto 7 derrotou o Spazio Beach A por 3 a 2, enquanto o Spazio Beach B/Bar do Brajeon acabou com a invencibilidade do Supermercado Salto Grande com uma vitória por 5 a 1. Segundo colocado na primeira fase, o Posto 7 avançou diretamente para as semifinais. O Spazio Beach B/Bar do Brajeon, por outro lado, precisou passar pela repescagem.

Na classe Sênior, a decisão será nesta quinta, entre Auto Elétrica Brasil/Coco Verde x Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais. O horário ainda não foi divulgado pelo clube. Conforme a tabela divulgada pela organização, haverá jogos de ida e volta. A segunda partida está marcada para 7 de dezembro.

Na categoria Jovem, a primeira fase acabou neste sábado. O mata-mata começará no próximo sábado, com as quartas de final.

Iate

Têxtil PBS, Z Sport, Shopping Utilidade e Orion Cores se classificaram para as semifinais do Campeonato Pedro Casagrande e Vail de Campos. A competição acontece no Iate Clube, em Americana.

Nas quartas de final, o Têxtil PBS empatou em 1 a 1 com o Asa Vita, neste sábado, mas avançou de fase devido aos critérios de desempate. No mesmo dia, o Z Sport eliminou o Vistoria São Paulo com uma vitória por 5 a 2. Neste domingo, o Shopping Utilidade venceu o Instituto Odair Dias/Conceito por 3 a 1, enquanto o Orion Cores derrotou o Factoplast por 5 a 4.

Nas semifinais, no próximo sábado, Z Sport e Shopping Utilidade vão se enfrentar às 15 horas. Uma hora depois, haverá o embate entre Têxtil PBS e Orion Cores.

Mais jogos

No Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Flamengo, a disputa já está nas semifinais. Na última sexta, houve as partidas de ida das categorias Sênior e Super Sênior. Os jogos das classes Jovem e Intermediária estavam marcados para sábado, mas, por conta de chuva, foram adiados para esta quarta.

No Veteranos, pelo mesmo motivo, também houve adiamento das semifinais agendadas para sábado. Os confrontos das categorias Sênior e Master serão nesta terça. Por outro lado, a organização ainda não definiu uma nova data para os duelos da Intermediária.

No Clube do Bosque, o Z Sport passou pela repescagem neste sábado, o que lhe garantiu a última vaga para as semifinais do Campeonato Esquilo de Futebol Society.

COPA MAG SAC

Final da categoria Intermediária

TERÇA (27/11) 19h15

Posto 7 x Spazio Beach B/Bar do Brajeon

Final da categoria Sênior

QUINTA (29/11)

Auto Elétrica Brasil/Coco Verde x Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais

14ª rodada da categoria Jovens

SÁBADO (24/11)

Betel Comida Caseira 1 x 2 Jr. Duarte Imobiliária

Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana 4 x 2 Max Imóveis/Luchini

Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional 4 x 0 Viel Seguros/Trevilub

L&L Express/Bar do Rio Branco 3 x 2 Alumaquinas/Pakmatic

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Agropet Mineiro/KZA9 Tintas 3 x 1 Blue Blood Jeans (Sênior)

Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil 2 x 1 Marcos Magazine (Sênior)

Restaurante Prato Quente 0 x 0 Biscoitam/Sorvetes Naturais (Super Sênior)

Americana Guinchos/Marcsteel 3 x 1 Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

IATE CLUBE

Quartas de final do Campeonato Pedro Casagrande e Vail de Campos

Têxtil PBS 1 x 1 Asa Vita

Z Sport 5 x 2 Vistoria São Paulo

Shopping Utilidade 3 x 1 Instituto Odair Dias/Conceito

Orion Cores 5 x 4 Factoplast

CLUBE DO BOSQUE

Repescagem do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Z Sport 11 x 4 Castor Society

Líder Contábil 3 x 3 Varejão Tatu

Z Sport 1 x 3 Tatu