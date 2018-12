Spazio B é 1º campeão da Mag Sac no semestre

O Spazio Beach B/Bar do Brajeon conquistou na última terça-feira o título da Copa Mag Sac, na categoria Intermediária. Na final, o time venceu o Posto 7 por 5 a 4. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Thiago Linarelli, do Spazio Beach B/Bar do Brajeon, balançou a rede três vezes. Dionis e Everton marcaram os outros dois gols da equipe. No final do jogo, a vitória foi garantida pelas defesas do goleiro Evandro Guimarães.

Do lado do Posto 7, Zina e Leandro Cardoso anotaram dois tentos cada. Cardoso, inclusive, terminou o torneio como artilheiro. Ao todo, durante toda a competição, ele fez 20 gols.

Na classe Sênior, diferentemente da Intermediária, a decisão conta com partidas de ida e volta. O primeiro confronto entre Auto Elétrica Brasil/Coco Verde e Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industruais ocorreu nesta quinta-feira, com empate em 0 a 0. O segundo duelo será no próximo dia 7.

JOVENS. Na categoria Jovens, o mata-mata terá início neste sábado, com a disputa das quartas de final. Haverá dois jogos às 15 horas, entre Alumaquinas/Pakmatic e Viel Seguros/Trevilub, e Jr. Duarte Imobiliária e Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana.

Uma hora mais tarde, o L&L Express/Bar do Rio Branco enfrentará o Betel Comida Caseira, enquanto o Max Imóveis/Luchini terá pela frente o Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional.

Até as semifinais, os times melhores classificados na primeira fase jogarão pelo empate. Nas quartas, as equipes que têm essa vantagem são: Alumaquinas/Pakmatic, L&L Express/Bar do Rio Branco, Jr. Duarte Imobiliária e Max Imóveis/Luchini.

COPA MAG SAC

Final da categoria Intermediária

TERÇA (27/11)

Spazio Beach B/Bar do Brajeon 5 x 4 Posto 7

Final da categoria Sênior

QUINTA (29/11)

Auto Elétrica Brasil/Coco Verde 0 x 0 Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais

Quartas de final da categoria Jovens

SÁBADO (1/12)

15h00 Alumaquinas/Pakmatic x Viel Seguros/Trevilub

15h00 Jr. Duarte Imobiliária x Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana

16h00 L&L Express/Bar do Rio Branco x Betel Comida Caseira

16h00 Max Imóveis/Luchini x Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional