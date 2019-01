SP contrata Vagner Mancini para comissão técnica

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação de Vagner Mancini para o cargo de coordenador técnico de futebol do clube. Ele assume função que estava vaga desde a saída de Ricardo Rocha, ocorrida logo após o encerramento do último Campeonato Brasileiro.

Na prática, o ex-treinador funcionará como elo entre a diretoria de futebol, chefiada por Raí, e o grupo de jogadores, a exemplo do que Ricardo Rocha já fazia. De acordo com comunicado do clube, também “será responsável pela sistematização de metodologias e processos internos e supervisionará a análise de desempenho e de mercado, além de dar sequência à constante integração entre o time principal e as categorias de base”. Foto: Divulgação

“O Vagner Mancini tem uma longa trajetória no futebol, uma carreira de treinador consolidada e aceitou esse convite por confiar no projeto apresentado pelo São Paulo. Tenho certeza de que vai agregar muito ao clube e à comissão técnica com a sua experiência”, afirmou Raí, executivo de futebol, ao site oficial do São Paulo.

Já Mancini, após anos trabalhando como técnico, se declarou empolgado para exercer a nova função. “Respeito muito a profissão de treinador, mas vi nessa oportunidade que o São Paulo me proporciona uma grande chance de aproveitar o conhecimento adquirido como atleta e fora do campo em uma nova função. Estou muito otimista e confiante com essa nova etapa da minha carreira”, disse Mancini. O novo coordenador inicia os trabalhos nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda.

Natural de Ribeirão Preto, Mancini iniciou a sua trajetória no futebol como meio-campista e defendeu clubes como Guarani e Grêmio. Na equipe gaúcha, foi campeão da Copa Libertadores de 1995. Após se aposentar, ganhou projeção como treinador ao levar o Paulista de Jundiaí ao título da Copa do Brasil de 2005. Seu último trabalho como treinador foi no Vitória, em 2018.