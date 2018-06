Southgate define a Inglaterra, mas não revela a escalação para a estreia na Copa

A Inglaterra está definida para o jogo da estreia na Copa do Mundo da Rússia diante da Tunísia, nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), em Volgogrado. A escalação, no entanto, não foi revelada pelo técnico Gareth Southgate, que preferiu fazer mistério às vésperas do duelo.

Segundo o lateral-direito Fabian Delph, o treinador conversou com o grupo e avisou quem jogará, porém, não liberou que os atletas revelassem os escolhidos. “Eu sei quem vai jogar, mas não posso dizer”, afirmou o jogador em entrevista coletiva neste sábado. “Estamos trabalhando em situação específicas de jogo e o grupo está pronto”, completou o atleta do Manchester City, que não deve estar entre os titulares.

“A preparação continua a mesma. Somos uma só equipe e o que importa é isso. Permaneceremos unidos. E o Southgate vai escolher o melhor time”, confiou Fabian Delph.

Horas depois da entrevista coletiva, Gareth Southgate confirmou, em entrevista à Fifa, que os jogadores estão a par da escalação e deu alguns detalhes em relação aos últimos treinos táticos. O comandante inglês costuma fechar os treinamentos e não revelar os 11 titulares para evitar que os rivais saibam quem estará em campo.

“Os jogadores já sabem a escalação para o primeiro jogo. Temos trabalhado o sistema de jogo que achamos que se encaixa com os jogadores que temos e com o estilo que queremos implementar”, falou o treinador.

O treinador tem dúvidas em todos os setores. No gol, Pickford e Butland brigam pela posição. Na defesa, é provável que Gareth Southgate escale três zagueiros, que seriam Maguire, Stones e Walker. Henderson e Diar disputam uma vaga no meio de campo e, no ataque, é provável que Marcus Rashford, recuperado recentemente de lesão, comece no banco. Sterling e Harry Kane devem jogar.