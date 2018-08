Southgate convoca Inglaterra com Luke Shaw e mais quatro novidades

Quarta colocada na Copa do Mundo, a seleção da Inglaterra foi convocada nesta quinta-feira para os seus primeiros compromissos após o torneio com apenas cinco novidades em relação ao grupo que foi para a Rússia, sendo a principal delas a presença do lateral-esquerdo Luke Shaw, que foi chamado para a equipe nacional pela primeira vez em 18 meses.

Apesar do início ruim de temporada do Manchester United, com apenas três pontos somados em três jogos, algo que provoca protestos contra o técnico José Mourinho, Shaw vem se destacando pelo clube e agora foi convocado pelo técnico Gareth Southgate, assim como 18 dos 23 jogadores que levaram a Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo.

Os outros quatro jogadores que não foram à Rússia, mas agora estão entre os convocados são Joe Gomez, que estava lesionado durante o torneio na Rússia, e Adam Lallana, ambos do Liverpool, James Tarkowski, defensor do Burnley, e o goleiro Alex McCarthy, do Southampton. Lallana e Tarkowski fizeram parte da relação de suplentes da Inglaterra para a Copa, enquanto McCarthy nunca atuou pela seleção, embora tenha sido chamado anteriormente.

Ao divulgar a convocação, Southgate explicou que optou especialmente pela continuidade na Inglaterra porque “aqueles que estiveram conosco no verão (europeu) merecem o direito de estar novamente.”

A seleção da Inglaterra vai receber a Espanha para a sua estreia na Liga das Nações em 8 de setembro. E, também em casa, vai enfrentar a Suíça para um amistoso três dias depois. Os confrontos serão disputados em Wembley e Leicester, respectivamente.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton) e Alex McCarthy (Southampton).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City) Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham) e Kyle Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United) e Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) e Danny Welbeck (Arsenal).