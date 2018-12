Sorteio da Copa do Rei coloca Real Madrid diante de algoz da temporada passada

Um ano depois de ser surpreendido pelo Leganés, o Real Madrid terá o mesmo adversário pela frente na edição de 2018/2019 da Copa do Rei. O sorteio das oitavas de final da competição, realizado nesta quinta-feira, colocou novamente o algoz da temporada passada no caminho do gigante espanhol.

Nas quartas da última edição, o Real Madrid até venceu o Leganés na primeira partida, fora de casa, por 1 a 0. Com a vaga encaminhada, a equipe de Zinedine Zidane, no entanto, foi surpreendida no Santiago Bernabéu e caiu por 2 a 1, resultado que a eliminou da competição.

Atual campeão do torneio, o Barcelona terá pela frente o Levante. Depois de conquistar o torneio no ano passado, a equipe catalã vai encarar o adversário que, curiosamente, será o mesmo da próxima rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo.

O sorteio desta quinta ainda reservou o Girona como adversário do Atlético de Madrid. O Sporting Gijón, da segunda divisão, único representante que não é da elite espanhola, vai pegar o Valencia. Os outros duelos serão: Sevilla x Athletic Bilbao, Villarreal x Espanyol, Getafe x Valladolid e Betis x Real Sociedad.

As partidas desta fase da competição serão realizadas nas semanas dos dias 9 e 16 de janeiro. A partir das oitavas de final, a Copa do Rei passará a contar com a utilização do árbitro de vídeo.