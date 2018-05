Sornoza vê Fluminense mais brigador e promete luta pelas primeiras posições

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro após seis rodadas disputadas, o Fluminense espera seguir nas primeiras posições na sequência da competição. Foi o que destacou nesta quarta-feira o meia equatoriano Júnior Sornoza em entrevista coletiva, apontando que o time considera ser viável permanecer na zona de classificação à Copa Libertadores e até mesmo brigar pelo título nacional.

“A gente tem em mente brigar por uma vaga lá em cima, é o objetivo. Sábado temos mais um jogo muito difícil, um adversário que vai dificultar e marcar muito forte”, afirmou o equatoriano, projetando o duelo de sábado com a Chapecoense, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

O cenário do Fluminense no início do Brasileirão é bem diferente com o enfrentado pelo time no ano passado, quando terminou o torneio na 14ª posição. Na avaliação de Sornoza, o time está bem mais competitivo em 2018. “Este ano estamos competindo mais. Estamos correndo, lutando, e isso tem nos ajudado a ter bons resultados”, disse.

Sornoza também apontou que vem arriscando mais as finalizações, o que atende a uma cobrança do técnico Abel Braga. “Muitas vezes eu tinha a bola de frente ao gol e procurava um companheiro. Estou arriscando mais e o Abel está satisfeito com isso”, comentou.

Nesta quinta-feira, o elenco do Fluminense treinou no CT da Barra, com Abel comandando um trabalho de 11 contra 11, em que foi trabalhado o posicionamento dos jogadores na marcação e na construção das jogadas ofensivas. Depois, os jogadores trabalharam em um campo reduzido.