Sornoza leva pancada e vira dúvida para a estreia do Corinthians no Paulistão

O técnico Fábio Carille repetiu nesta quarta-feira a escalação do Corinthians do dia anterior, com o zagueiro Marllon na vaga de Pedro Henrique. Mas durante a atividade ganhou uma dúvida para a partida de estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, em casa, contra o São Caetano.

O meia equatoriano Sornoza levou uma pancada no tornozelo esquerdo e deixou a atividade. O atacante Pedrinho, que voltou a trabalhar com bola após se recuperar de dores no joelho esquerdo, foi colocado entre os titulares. O goleiro Cássio ficou na academia fazendo reforço muscular, mas não deve ser problema.

O atacante Romero continua treinando em separado enquanto não acerta a renovação do contrato. O vínculo termina em julho deste ano, mas o jogador já pode assinar um pré-acordo com outra equipe sem ter de pagar nada ao Corinthians. A diretoria tenta a renovação. O paraguaio só foi chamado para participar do treinamento coletivo, entre os reservas, após o problema de Sornoza.

Fábio Carille ainda não conta com o centroavante Mauro Boselli. O argentino deve voltar do México entre esta quinta e sexta-feira, mas não participará da estreia. A expectativa é que faça os primeiros treinos ao lado dos companheiros na próxima semana.

O zagueiro Manoel é outro que deve se juntar ao elenco a partir da segunda rodada. O jogador realizou exames médicos na última terça-feira e deve ser anunciado até esta sexta. No desembarque em São Paulo, ele disse que estará apto para atuar em uma semana – ficou fora da pré-temporada no Cruzeiro por causa de uma catapora.

Para a partida contra o São Caetano, o Corinthians deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustavo e Sornoza (Pedrinho).