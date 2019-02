Son marca e Tottenham chega à vice-liderança provisória na Inglaterra

Com ajuda do goleiro adversário, Heung-Min Son decidiu para o Tottenham, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Londres, em casa, no Wembley, venceu o

Newcastle por 1 a 0, graças ao gol do sul-coreano.

Com um jogo a mais do que a maioria dos adversários, o Tottenham assumiu a vice-liderança provisória do torneio, com 57 pontos, contra 61 do Liverpool e 56 do Manchester City. Os outros dois rivais diretos na briga pelo título ainda vão entrar em campo nessa rodada.

O JOGO – Sem Harry Kane, machucado, o técnico Mauricio Pochettino optou por uma escalação sem referência dentro da área adversária, mas a estratégia não funcionou. Son, Lamela e Lucas Moura se revezaram entre as posições de ataque, mas pouco levaram perigo.

O centroavante Fernando Llorente entrou no segundo tempo para mudar esse panorama. Se dentro da área o espanhol não resolveu, ele ajeitou a bola no pivô para Son arriscar de fora de área, aos 37 minutos do segundo tempo. A bola vinha rasteira, no centro do gol, mas passou por baixo de Martin Dubravka.

No dia 10, domingo, o Tottenham volta a campo, para enfrentar o Leicester, em casa. Já o Newcastle, que briga contra o rebaixamento, tem 24 pontos e ocupa o 14º lugar. O clube do norte da Inglaterra vai visitar o Wolverhampton, no dia 11.