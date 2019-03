‘Somos cobrados para ter atuações como esta’, diz goleiro do Palmeiras

O goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, destacou nesta terça-feira o nível da apresentação do time na goleada por 5 a 0 sobre o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu. Com goleada e atuação segura, a equipe conseguiu avançar para a semifinal do Estadual e, na opinião do jogador, a equipe pôde apresentar um futebol à altura da expectativa da torcida.

“A gente sabe que é cobrado para ter atuações como essa. Temos que ter a consciência que independentemente do resultado, temos que procurar melhorar”, afirmou o jogador. A equipe confirmou a goleada ao marcar duas vezes no primeiro tempo com Felipe Melo e Ricardo Goulart, para depois fechar o placar na etapa final com Dudu e dois gols de Gustavo Scarpa. Na ida, os dois times haviam empatado por 1 a 1.

Para o goleiro, o Palmeiras conseguiu apresentar um futebol bem superior ao do confronto de ida pois o campo do Pacaembu é melhor. “Precisamos melhorar a intensidade e a qualidade de jogo. A intensidade depende da gente. Já a qualidade, depende do gramado. Lá (em Novo Horizonte) era difícil se jogar bola, o gramado era ruim e a bola ficava muito ‘viva’. Isso dificultou para nós”, disse.

Prass assumiu a vaga de titular já que Weverton viajou para compromisso com a seleção brasileira e afirmou que o time conseguiu demonstrar no Pacaembu parte do que tem de melhor no repertório. “O nosso time é de velocidade. A gente fez várias jogadas de triangulação com toque”, comentou o goleiro na saída do gramado.