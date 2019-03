Solari exalta esforço do Real após nova derrota para o Barça: ‘Não nos rendemos’

Após mais uma derrota para o Barcelona, o técnico Santiago Solari fez elogios à postura dos jogadores do Real Madrid, neste sábado. Para o treinador, o grupo acreditou até o fim que poderia buscar o empate no Santiago Bernabéu. O time catalão acabou vencendo a partida por 1 a 0 e abriu maior vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

“Tentamos de todas as maneiras e não nos rendemos. Foi uma partida muito combativa, séria e intensa por parte dos dois times”, comentou o treinador. “Se não faz gol, é difícil conquistar a vitória. Jogamos muito bem em diferentes momentos do jogo e fizemos o que deveríamos, mas faltou finalizar.”

Foi o segundo revés seguido do Real para o seu arquirrival. Na quarta-feira, o Barcelona venceu por 3 a 0 e eliminou o adversário na semifinal da Copa do Rei. “O nosso sentimento é de seguir tentando e melhorar o que pudermos melhorar. Os jogadores entregaram tudo e o fizeram em conjunto. O jogo foi muito equilibrado, a diferença foi que eles marcaram o gol.”

Capitão do time, o zagueiro Sergio Ramos também disse que o Real dominou o clássico, mas não conseguiu aproveitar as suas chances. “Apesar de dominarmos o jogo da Copa do Rei e o jogo de hoje, o futebol é gol e eficiência. Eles tiveram isso. Tínhamos a oportunidade de ganhar e diminuir a diferença na tabela, mas não aconteceu assim. Temos que parabenizá-los por isso.”

Ao entrar em campo, o defensor igualou o recorde de participações em clássicos com o Barcelona. Ele soma agora 42 jogos, assim como Sanchís e Gento, também do Real, e Xavi que fez história com a camisa do rival.