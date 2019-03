Solari absolve maioria no elenco, mas diz que nem todos estão ‘à altura’ do Real

Após as eliminações sofridas pelo Real Madrid na Copa do Rei e na Liga dos Campeões da Europa, o técnico Santiago Solari afirmou que conversou com o elenco e fez avaliações individuais dos jogadores do elenco. O clube deve terminar a temporada sem nenhuma conquista de expressão, uma vez que a equipe está 12 pontos distante do Barcelona no Campeonato Espanhol, após 26 das 38 rodadas do torneio.

“A maioria dos atletas esteve à altura desse escudo, ao contrário de outros. E eu disse isso a eles, pessoalmente”, afirmou Solari neste sábado, na véspera da partida contra o Valladolid, fora de casa, pela competição nacional. O Real Madrid soma 48 pontos e ocupa o terceiro lugar.

“Não posso revelar o que foi dito no privado, mas vou repetir o que eu disse no meu primeiro dia como treinador do Real, que todos aqui estão de passagem, e que o único objetivo é se concentrar no próximo jogo. Sempre vou dar o melhor de mim, o que tenho feito desde o meu primeiro dia aqui. É uma honra ser técnico do Real”, afirmou o argentino, que foi jogador do clube entre 2000 e 2005.

Para a partida contra o Valladolid, Solari vai ter que montar um quebra-cabeça para escalar o time titular. Vinicius Junior, Lucas Vásquez, Gareth Bale, Daniel Carvajal e Marcos Llorente estão machucados, enquanto Sergio Ramos vai cumprir suspensão.

De acordo com o treinador argentino, Isco também não tem condição física de jogo. O meia espanhol se recusou a subir no ônibus da delegação quando descobriu que foi cortado da lista de relacionados para a partida contra o Ajax, na última terça-feira. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid perdeu por 4 a 1 e foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa.

“As questões disciplinares são tratadas de maneira interna. Para jogar, é preciso primeiro estar em forma física”, comentou Solari, questionado sobre o pedido de desculpas feito por Isco ao elenco.