Sobrevivente do incêndio no Flamengo apresenta evolução e já anda no quarto

Único sobrevivente do incêndio no CT do Flamengo ainda internado, o jovem Jhonata Cruz Ventura apresenta “boa evolução” e já consegue andar pelo quarto no Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira.

“O paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se em boa evolução, respirando em ar ambiente (sem ajuda de aparelhos), com quadro de saúde estável. Segue fazendo uso de antibiótico e progredindo de forma gradativa a aceitação da dieta oral. Já começou a andar dentro do CTQ, durante a fisioterapia”, informou o hospital.

De acordo com o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), onde está internado o adolescente de 16 anos, foram realizados novos curativos e banho das lesões. O boletim informou também que já há trechos das lesões, por queimadura, em processo de cicatrização. “Porém, a maior parte ainda está com ferida profunda, e melhora significativa das queimaduras em dorso e da face.”

Dos três sobreviventes do incêndio, Jhonata foi quem apresentou o quadro mais grave desde o início, com mais de 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu os contêineres onde estava alojada a base do Flamengo. O episódio trágico aconteceu no dia 8 e causou a morte de dez jovens atletas do clube carioca.

Os outros dois sobreviventes já tiveram alta, ambos na semana passada. Cauan Emanuel e Francisco Dyogo estavam internados no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio. Com as lesões mais leve, Cauan foi o primeiro a ser liberado. Francisco deixou o hospital na sexta passada.