Sobrevivente do incêndio no Fla tem boa evolução, mas segue sem previsão de alta

Sobrevivente do incêndio no CT do Flamengo, o jogador Jhonata Ventura segue apresentando “boa evolução” no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o atleta exibe “quadro de saúde estável”.

Como vem acontecendo nos últimos dias, Ventura permanece respirando sem ajuda de aparelhos. E mantém o tratamento com antibiótico e se alimenta por via oral. Nesta quarta, ela já foi submetido a um novo banho das lesões, com a devida troca de curativos.

Na avaliação dos médicos, as lesões “têm boa resposta evolutiva ao tratamento instituído”. E ele continua fazendo fisioterapia motora e respiratória. Na segunda-feira, ele começou a andar pelo quarto nas sessões de fisioterapia.

Dos três sobreviventes do incêndio, Jhonata Ventura foi quem apresentou o quadro mais grave desde o início, com mais de 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu os contêineres onde estava alojada a base do Flamengo. O episódio trágico aconteceu no dia 8 e causou a morte de dez jovens atletas do clube carioca.

Os outros dois sobreviventes já tiveram alta, ambos na semana passada. Cauan Emanuel e Francisco Dyogo estavam internados no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio. Com as lesões mais leve, Cauan foi o primeiro a ser liberado. Francisco deixou o hospital na sexta passada.