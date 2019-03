Sóbis festeja seu 1º gol no Beira-Rio após 8 anos e se ‘escala’ para Libertadores

A vitória do Inter sobre o Aimoré, por 2 a 0, na tarde deste domingo, teve um personagem importante que é um velho conhecido da torcida colorada: Rafael Sóbis. De volta ao clube nesta temporada, ele voltou a marcar no Beira-Rio após oito anos e saiu de campo bastante aplaudido.

O atacante, ao lado de D’Alessandro, foi um dos destaques do time recheado de reservas mandado a campo por Odair Hellmann neste domingo. Ele criou diversas oportunidades de marcar e anotou seu gol aos 35 minutos do segundo tempo, com um lindo toque de cobertura, na saída do goleiro.

“Coroou a nossa atuação, um time que não vem jogando, colocar um ritmo como botou contra um time organizado. Foi um lance que veio na cabeça do momento, mas o gol é importante de qualquer maneira. Voltando a marcar depois de oito anos em casa. Muito feliz. Mais um passinho, mais um jogo para a invencibilidade”, comentou o atacante.

Com o resultado deste domingo, o Inter chegou à sexta vitória seguida e entra embalado para o confronto contra o Alianza Lima, do Peru, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Autor do gol da vitória sobre o Palestino, do Chile, na estreia do torneio, Sóbis cavou sua titularidade para o duelo do meio de semana.

“Eu estou aí (risos). É um campeonato que eu gosto. Independentemente de quem entrar, se for um minuto ou desde o início, quero ajudar. O objetivo não é o Rafael, é ser campeão”, completou.

Sóbis disputa uma posição entre os titulares com o jovem Pedro Lucas, promessa da base colorada. Mesmo assim, ele ainda enalteceu a força do elenco da equipe. “Estamos fazendo nosso trabalho, o Inter já mostrou que o forte é o grupo e assim vai ser. Não é papo da boca para fora, o ano é longo, temos quarta e domingo até junho. Todo mundo está capacitado”, encerrou.