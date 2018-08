Sob nova direção: Daniel de Castro vence eleições no União

O gerente de futebol do União Barbarense, Daniel de Castro, o Gordo, foi eleito presidente do clube nesta segunda-feira. Ele venceu seu concorrente, o diretor de futebol Sandro Belacosa, por 29 votos a 12. A eleição aconteceu no salão social do Leão da 13.

Gordo vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2019 e ficará à frente do União até o fim de 2021. O vice será Luis de Mattos, diretor de patrimônio do Alvinegro.

O pleito contou com 41 eleitores, entre funcionários e associados do clube. “Estou muito feliz por isso. Graças a Deus, deu tudo certo. E, mais ou menos, era o que a gente esperava essa votação”, disse o futuro mandatário.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nos próximos dias, a atual diretoria deverá passar para Gordo o panorama do clube, o que inclui as dívidas e as pendências judiciais. Para o presidente eleito, a solução para os débitos é a base. Ele apontou que a venda de jovens pode ajudar em renegociações de dívidas.

“Você conseguindo negociar os jogadores é mais fácil de você conseguir ir lá para a juíza e falar para ela assim: ‘Vou conseguir pagar ‘x’ por mês’, para a gente parcelar as dívidas do clube”, comentou.

Uma das primeiras missões de Gordo é renovar ou não o contrato com a Fut Talentos, atual responsável pelas categorias de formação. A parceria termina ao fim deste ano. A empresa quer renovar o vínculo por mais três temporadas e também pretende assumir o futebol profissional do União.

“Por estar fazendo um bom trabalho a Fut Talentos, é muito difícil que não dê certo”, declarou. Ele ressaltou, no entanto, que levará o caso para votação no CAF (Conselho de Administração Fiscal).

Gordo destacou que, com a Fut Talentos no comando do time principal, o União já teria um esboço do elenco que poderá o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. “Como eles já estão aí e a ‘Bezinha’ é Sub-23, é mais fácil. O pessoal já está aí treinando, a gente já conhece os jogadores”, declarou.

Como só havia uma chapa postulante ao CAF, houve eleição por aclamação. Ninguém se opôs ao único grupo candidato, que tem como líder o ex-presidente do União Ademir Pereira da Cruz, o Bibi. A eleição para presidente do conselho será na primeira reunião do grupo, que deve ocorrer no dia 2 de janeiro de 2019.