Shaqiri entra e faz 2 gols, Liverpool bate United e recupera a ponta

Em casa, o Liverpool voltou a vencer o seu maior rival após oito partidas. Neste domingo, o suíço Shaqiri saiu do banco, marcou dois gols e garantiu a vitória em casa sobre o Manchester United, por 3 a 1, no clássico que fechou a 17ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp recuperou a liderança da competição, com 45 pontos, e ficou um à frente do Manchester City, que no último sábado havia assumido o topo de forma provisória ao superar o Everton, também por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Gabriel Jesus.

Já o Manchester United, sexto colocado, segue decepcionando os seus torcedores com um futebol ruim e estacionou nos 26 pontos. O time comandado por José Mourinho segue oito atrás do Arsenal, quinto colocado e último time na zona de classificação à Liga Europa, que horas mais cedo foi derrotado por 3 a 2 pelo Southampton, fora de casa.

No clássico realizado no estádio Anfield Road, o Liverpool foi muito superior e mais ofensivo do que o United. O time da casa finalizou 36 vezes à meta do goleiro De Gea, enquanto o United apenas seis contra o gol do brasileiro Alison.

E quem saiu na frente no placar foi justamente o Liverpool, aos 23 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Fabinho deu um lindo lançamento para Mané, que se antecipou à marcação, dominou de peito e finalizou para deixar os donos da casa em vantagem.

Nove minutos depois, porém, o United chegou ao empate ao ser ajudado por uma falha cometida por Alison. O belga Lukaku cruzou pelo lado esquerdo, Alison foi tentar agarrar a bola, mas a soltou e deixou que ela batesse em seu joelho e sobrasse de presente para Lingard, que aproveitou o rebote para igualar o placar.

Se o primeiro tempo foi disputado, o segundo foi melhor ainda. O United vinha conseguindo segurar os donos da casa, mas a sua estratégia para conseguir ao menos levar um ponto na bagagem começou a ruir aos 28 minutos. Shaqiri, que havia substituído Naby Keita, marcou o seu primeiro gol para deixar a equipe da casa novamente em vantagem no placar.

Mané passou pela defesa do United pela esquerda e tentou o cruzamento rasteiro. A bola desviou duas vezes e obrigou De Gea a fazer boa defesa com os pés. Na sobra, Shaqiri aproveitou e chutou forte para a bola explodir no travessão e entrar no gol.

Mesmo com a vantagem no placar, o Liverpool seguiu bombardeando a equipe adversária e conseguiu ampliar para novamente com Shaqiri, aos 35 minutos. O suíço aproveitou a sobra de bola numa tentativa de passe do brasileiro Firmino para Salah e finalizou para selar o 3 a 1.

No jogo que abrirá a próxima rodada do Inglês, o Liverpool terá pela frente o Wolverhampton, na sexta-feira, fora de casa. No dia seguinte, novamente atuando como visitante, o United buscará a reabilitação contra o Cardiff City.