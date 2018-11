Sevilla vence na Turquia e se aproxima da classificação na Liga Europa

O Sevilla conseguiu uma importante vitória, nesta quinta-feira, ao derrotar o Akhisarspor, na Turquia, por 3 a 2, pela quarta rodada do Grupo J da Liga Europa, e encaminhou a vaga à próxima fase do torneio.

Nolito e Muriel colocaram a equipe espanhola à frente do placar no primeiro tempo, mas Manu diminuiu logo no início da segunda etapa. Vural perdeu um pênalti para o time da casa, que ainda conseguiu o empate com Ayik. O gol da vitória do Sevilla foi marcado por Banega, aos 42 minutos.

No outro jogo do grupo, o Krasnodar, em seu estádio, bateu o Standard Liège por 2 a 1. O triunfo foi de virada e construído nos minutos finais da partida. Gonzalez abriu o placar para o time belga, enquanto Suleymanov e o brasileiro Wanderson garantiram os três pontos para a equipe russa.

Krasnodar e Sevilla lideram o Grupo J, com nove pontos cada, enquanto o Standard Liège tem seis. O Akhisarspor perdeu os quatro jogos disputados.

O Grupo H já tem definidos os dois times classificados. Com 100% de aproveitamento, o Eintracht Frankfurt foi até o Chipre e venceu o Apollon Limassol por 3 a 2. Jovic Haller e Gacinovic abriram 3 a 0 no placar para o time alemão. Zelaya, duas vezes (uma de pênalti), diminuiu para o time cipriota.

Na outra disputa da chave, a Lazio, em Roma, precisou se esforçar para derrotar o Olympique de Marselha por 2 a 1. Parollo e Correa marcaram para o time italiano, enquanto Thauvin fez o gol francês.

Com estes resultados, o Eintracht Frankfurt atingiu os 12 pontos e a Lazio chegou aos nove. Restando duas rodadas para o fim desta fase, os dois times não podem mais ser alcançados por Apollon Limassol e Olympique de Marselha, ambos com apenas um ponto ganho.

O Grupo I continua bastante equilibrado. Todas as equipes ainda têm chances de classificação, após os dois empates por 1 a 1 desta quinta-feira.

Na Bélgica, o Genk manteve a liderança da chave, ao empatar com o Besiktas. Quaresma abriu o placar para time turco, mas Berge garantiu mais um ponto para os belgas. Já na Suécia, Malmö e Sarpsborg também ficaram no 1 a 1. Mortensen abriu o placar para os noruegueses e Antonsson anotou para os suecos.

O Genk lidera a chave com sete pontos, seguido por Sarpsborg e Malmö, com cinco pontos cada. O Besiktas é o lanterna com quatro.

A próxima rodada está prevista para o dia 29. O Grupo H vai ter: Apollon Limassol x Lazio e Eintracht Frankfurt x Olympique de Marselha. Malmö x Genk e Sarpsborg x Besiktas se enfrentam pela chave I, enquanto Krasnodar x Akhisarspor e Standard Liège x Sevilla são os jogos do Grupo J.