Sevilla rejeita proposta do Corinthians pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana

O Sevilla não aceitou a proposta do Corinthians pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana. Segundo o Estado apurou, o clube espanhol rejeitou a proposta mais recente enviada pela diretoria do time alvinegro.

O Corinthians monitora desde o final do ano passado o jogador que vem sendo pouco aproveitado no clube espanhol. De início, tentou o empréstimo até o final deste ano. Mas o Flamengo entrou na disputa e fez uma proposta para contratá-lo em definitivo.

O clube paulista se manteve na briga e ofereceu uma proposta pela contratação no valor de 8 milhões de euros (R$ 34 milhões). A diretoria chegou a acertar salários com Guilherme Arana. O presidente Andrés Sanchez afirmou por algumas vezes que, se voltasse ao Brasil, o lateral-esquerdo atuaria pelo time paulista. Na entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta no último sábado, informou que o clube e o jogador estavam próximos de acerto.

O Sevilla estava disposto a negociá-lo pelos 8 milhões de euros. Vale lembrar que o time espanhol contratou o jogador do Corinthians no ano passado por 10 milhões de euros (R$ 42,5 milhões). O que emperrou o acordo foi a forma de pagamento proposta pelo time alvinegro. A ideia era dividir o pagamento em quatro vezes, sendo a entrada somente no início de 2020.

Os detalhes da proposta foram apresentados à diretoria do Sevilla nesta quarta-feira em reunião com agentes que cuidam da carreira de Guilherme Arana. O lateral-esquerdo é reserva de Sergio Escudero no time espanhol e está relacionado para o jogo desta quarta contra o Barcelona, na Catalunha, pelas quartas de final da Copa do Rei.