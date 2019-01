Sevilla derrota Athletic Bilbao no primeiro duelo das oitavas da Copa do Rei

O Sevilla foi até o País Basco e venceu o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio San Mamés. No jogo de volta, em casa, o Sevilla pode perder por até um gol de diferença para avançar de fase na competição.

Nolito, aos seis minutos de jogo, abriu o placar para o Sevilla, com um bonito toque na saída do goleiro. O Athletic Bilbao empatou aos três minutos da etapa final, com Mikel San Jose, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Quatro minutos depois, o português André Silva esbanjou categoria para cutucar diante do goleiro Unai Simon. O gol decisivo veio aos 32 minutos, com o francês Wissam Ben Yedder, que girou rápido para finalizar.

O placar demonstra muito bem o momento pelo qual os times atravessam. O Sevilla está na terceira posição no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Barcelona, Atlético de Madrid e diante do Real Madrid. O Athletic Bilbao é apenas o 17º colocado e briga contra o rebaixamento.

As duas equipes voltam a se enfrentar, domingo, em Bilbao, desta vez pelo Campeonato Espanhol. E o segundo confronto da Copa do Rei está marcado para a próxima quarta-feira, em Sevilha.