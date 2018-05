Sevilla anuncia acerto com técnico Pablo Machin para as próximas duas temporadas

O Sevilla anunciou nesta segunda-feira a contratação de seu novo treinador. Trata-se de Pablo Machin, que assinou por duas temporadas e chega para tentar alavancar uma equipe que sofreu bastante no último ano.

Machin tem 43 anos e chega ao Sevilla após um grande desempenho no Girona, onde trabalhou por quatro temporadas. Foi sob seu comando que o clube ascendeu à elite do Campeonato Espanhol pela primeira vez na história. Na competição, ele levou o time à décima colocação e chegou a sonhar com uma vaga nos torneios europeus.

Além do Girona, Machin trabalhou no Numancia, onde começou na base, passou pelo time B, se tornou assistente, até finalmente ter a oportunidade de comandar a equipe principal.

Na última temporada, o Sevilla teve três treinadores e sofreu com o mau desempenho da equipe, que terminou o Espanhol em sétimo, tendo que se contentar com a vaga na fase preliminar da Liga Europa. Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella e Joaquin Caparrós foram os comandantes do time. Caparrós, aliás, foi anunciado como novo diretor de futebol do clube na semana passada.