Senegal e Marrocos empatam amistosos às vésperas da Copa do Mundo

Às vésperas da Copa do Mundo, Senegal e Marrocos decepcionaram nesta quinta-feira e tropeçaram em seus amistosos de preparação. A seleção senegalesa visitou a frágil equipe de Luxemburgo e não saiu do empate por 0 a 0, mesmo resultado do confronto entre Marrocos e Ucrânia, em Carouge, na Suíça.

Senegal acumulou a terceira partida sem vencer, somando aos empates contra Usbequistão e Bósnia. A equipe ainda não contou com o atacante Sadio Mané que se apresenta mais tarde à delegação por causa da decisão da Liga dos Campeões, no último sábado pelo Liverpool.

Já Marrocos vinha de boas vitórias, sobre a Sérvia e o Usbequistão. Nesta quinta, o técnico Herve Renard aproveitou para rodar o time, mas entrou em campo com o que tinha de melhor, inclusive o zagueiro Benatia, da Juventus, e o meia Ziyech, do Ajax.

Senegal está no Grupo H da Copa, ao lado de Colômbia, Japão e Polônia, adversária da estreia, dia 19 de junho, em Moscou. Já Marrocos está na chave B do Mundial, com Portugal, Espanha e Irã, seu primeiro adversário, dia 15, em São Petersburgo.