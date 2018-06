Senegal corta lateral-esquerdo da Copa por lesão sofrida em amistoso

Às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo, a seleção senegalesa sofreu uma baixa neste domingo. O lateral-esquerdo Saliou Ciss foi cortado pela comissão técnica por causa de uma lesão sofrida durante um amistoso preparatório para o torneio na Rússia, conforme anunciou a federação do país.

Ciss sofreu uma contusão no tornozelo durante o empate por 0 a 0 no amistoso contra Luxemburgo, no último dia 31. De lá para cá, o jogador vinha sendo submetido a tratamento, mas exames mostraram que a recuperação não seria rápida o suficiente para que ele atuasse na Copa.

A comissão do técnico Aliou Cissé, então, definiu o corte neste domingo. Afinal, a Fifa permite que um jogador seja convocado para substituir um atleta lesionado se o corte acontecer até 24 horas antes da estreia da seleção na Copa. Senegal fará sua primeira partida na Rússia diante da Polônia, nesta terça, às 12 horas (de Brasília).

Imediatamente após o corte, Cissé definiu o substituto de Ciss no Mundial. Será o lateral-esquerdo Adama Mbengue, que atua no Caen, da França.