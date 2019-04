Semifinal de domingo no Paulistão terá árbitro que atuou em Palmeiras x Santos

Flávio Rodrigues de Souza, de 39 anos, será o árbitro da semifinal do Campeonato Paulista no domingo entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a escalação dele em sorteio. No comando do sistema de arbitragem de vídeo (VAR), estará Rodrigo Guarizo do Amaral.

O responsável pelo apito no clássico está no quadro da FPF desde 2003 e atuou no jogo de ida da semifinal, no Morumbi, como um dos membros da equipe do VAR. Neste Estadual ele comandou a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Ituano, pelas quartas de final, e trabalhou em dois jogos do Palmeiras: a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e o empate sem gols com o Santos, ambos disputados no Allianz Parque.

Curiosamente, o árbitro trabalhou no ano passado no clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado pela primeira fase da competição. Em casa, o Palmeiras venceu por 2 a 0.

No domingo, quem vencer estará garantido na final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A semifinal de segunda-feira entre Santos e Corinthians, no Pacaembu, terá como árbitro Raphael Claus.