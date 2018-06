Semifinais começam na Copa Suco Prat’s

As semifinais da Copa Suco Prat’s terão início neste sábado, com a realização dos jogos de ida. Há três categorias em disputa: Intermediária, Sênior e Master. Ao todo, haverá seis confrontos ao longo do dia. Três deles estão marcados para as 16 horas, enquanto o restante vai começar uma hora depois. O campeonato acontece no Clube Veteranos, em Americana.

As partidas da volta serão no dia 16. Se houver dois empates, o time com melhor campanha avançará para a final. Caso haja uma vitória para cada lado, a vaga será decidida na prorrogação, com vantagem do empate para a equipe que tiver melhor campanha. Os times que têm essa vantagem são: Z Sport Artigos Esportivos e São Lucas Saúde, na Intermediária; Casa do Construtor e Pro Ar Condicionado, na Sênior; Help Parafusos e Gonzaga Engenharia, na Master. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

No Flamengo, Mag Sac Embalagens e Ecosu Sucatas vão disputar o jogo de ida da semifinal do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, no Feminino. O duelo acontecerá neste sábado, às 15h50. Na outra semifinal, o Z Sport largou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Max Limp.

CLUBE VETERANOS

Semifinais do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

SÁBADO (09/06)

16h00 Z Sport x Optica Optilar (Intermediária)

17h00 São Lucas Saúde x Joia Calçados (Intermediária)

16h00 Casa do Construtor x Status Representações (Sênior)

17h00 Pro Ar Condicionado x MSX Construtora (Sênior)

16h00 Help Parafusos x Rodonaves Transportes (Master)

17h00 Gonzaga Engenharia x Não+Pelo (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Repescagem do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SEXTA (08/06)

19h15 Blue Blood Jeans x Ecosu-Sucatas (Sênior)

20h15 São Lucas Saúde x Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

19h15 Biscoitam/Sorvetes Naturais x Bolsavel (Super Sênior)

20h15 Samuel Veículos x Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

SÁBADO (09/06)

14h45 Jornal de Nova Odessa x Restaurante Sushidô (Jovem)

15h50 Irriga Ação x Kintal Lanches (Jovem)

14h45 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados x Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre (Intermediária)

15h50 A&J Lavanderia/Cimentolit x Supermercados Pague Menos/EF Manute (Intermediária)

semifinais

SÁBADO (09/06)

15h50 Mag Sac Embalagens x Ecosu-Sucatas (Feminino)